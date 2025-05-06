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Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 11:17
Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении
Сырский наградил бойцов 425-й полка «Скала», которые воюют на Покровском направлении. фото из соцсетей главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский говорит, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области, а кое-где и перехватили тактическую инициативу.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу".

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Детали: Во время рабочей поездки в войска главком отметил наградами 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 5 мая на Покровском направлении украинские воины остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

войнаСырскийГенштаб
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