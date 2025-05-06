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ГБР: Командир выплатил более 800 тысяч грн своей подчиненной, которая якобы была на передовой

Александр ШумилинВторник, 6 мая 2025, 16:08
ГБР: Командир выплатил более 800 тысяч грн своей подчиненной, которая якобы была на передовой
Фото: ГБР

Командиру батальона одной из воинских частей, дислоцирующихся в Донецкой области, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, поскольку он организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая якобы находилась в районе боевых действий.         

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Согласно данным следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области.

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На самом деле женщина все это время находилась на Днепропетровщине. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой.

Поэтому из государственного бюджета было безосновательно выплачено более 800 тысяч гривен".

 
Фото: ГБР

Детали: Командиру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы.

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Его подчиненной объявили о подозрении в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения.

ГБРармия
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