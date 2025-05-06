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Фридрих Мерц принял присягу и официально стал канцлером Германии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 18:24

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц принес присягу и официально стал десятым канцлером ФРГ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Мерц принес присягу в Большом зале дворца Бельвю – официальной резиденции федерального президента Германии.

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Во время короткой церемонии президент Франк-Вальтер Штайнмайер пошутил, что Мерц прибыл к нему "с небольшим опозданием" – имея в виду одобрение его кандидатуры со второй попытки.

В заключение он вручил Мерцу документ со словами: "Господин канцлер, от имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца канцлером".

В ближайшее время присягу также должны принести члены правительства Мерца.

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Незадолго до этого 325 депутатов Бундестага нового созыва поддержали назначение лидера ХДС канцлером.

Это произошло во время повторного голосования – после провала первой попытки утром 6 мая, что стало беспрецедентным случаем.

Для положительного результата не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

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Германия
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