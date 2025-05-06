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Россияне ударили баллистикой по Сумах: погибла девушка, 6 детей получили ранения

Александр ШумилинВторник, 6 мая 2025, 19:34
Россияне ударили баллистикой по Сумах: погибла девушка, 6 детей получили ранения
Фото: Сумская ОГА

Россияне нанесли удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Сум.

Источник: сообщение председателя Сумской ОГА Олега Григорова, местное издание Кордон.Медиа, Сумского горсовета

Детали: Пригород Сум оккупанты атаковали около 17:30. "Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются", - написал Григоров.

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Издание Кордон.Медиа сообщило, что на месте прилета баллистики погиб ребенок, а также есть раненые.

Позже горсовет Сум сообщил, что погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.

"На эту минуту известно о 7 пострадавших: 1 взрослая женщина и 6 детей (один - в тяжелом состоянии)", - сообщили в горсовете.

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Сумы
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