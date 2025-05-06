Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп до сих пор хочет присоединить Канаду. Карни ответил – она "не продается"

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 6 мая 2025, 21:03
Трамп до сих пор хочет присоединить Канаду. Карни ответил – она не продается
Фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 6 мая категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Трамп сказал, что до сих пор поддерживает вхождение Канады в состав США, по скольку это, по его мнению, выгодно самим канадцам.

Реклама:

"Я думаю, что для граждан Канады это имеет огромные преимущества: значительно ниже налоги, бесплатная армия, которую, честно говоря, мы вам и так предоставляем, потому что защищаем Канаду", - сказал президент США.

Реагируя на слова Трампа, канадский премьер сказал, что на рынке недвижимости "есть места, которые никогда не продаются".

"И после встреч с владельцами Канады в течение последних нескольких месяцев предвыборной кампании (могу сказать. – Ред.) – это место не продается и никогда не будет продаваться", – добавил Карни.

РЕКЛАМА:

Далее он подчеркнул стремление своего правительства усилить вклад Канады в оборону, что Трамп поддержал, одновременно отметив: "Никогда не говорите никогда".

Канада и США десятилетиями были близкими партнерами и союзниками, но Трамп за первые месяцы президентства подорвал эти отношения, обесценивая государственность Канады и называя ее "51-м штатом", а также объявив 25% тарифы на канадские товары (которые, впрочем, сейчас на паузе для части товаров).

Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США.

В то же время Трамп, анонсируя его визит, предсказал, что у них будут "замечательные отношения".

Читайте также: Победа благодаря Трампу: как угрозы президента США изменили канадскую политику.

ТрампКанадаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что США прекратят атаковать хуситов
Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ
ЕС полностью откажется от экспорта российского газа до конца 2027 года
Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения со США о недрах
За экс-заместителя Ермака внесли залог 18 миллионов
Премьер провинции Альберта допустила референдум об отделении от Канады
Все новости...
Трамп
Ford отзывает прогноз прибыли из-за пошлин Трампа: ожидаемые потери - 1,5 миллиарда долларов
Цены на нефть низкие – Трамп видит "хороший момент" для мира в Украине
Дуда уверен: Трамп может заставить Путина прекратить войну с помощью санкций
Последние новости
23:22
Если у ребенка обнаружили нарушение слуха: что следует знать родителям, рассказывает врач
23:14
Генштаб: Больше всего боев на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях
23:10
ОбновленоАрмия РФ нанесла 13 ударов по Запорожью: есть повреждения
22:54
Новости экономики 6 мая: Добкиных подозревают в пособничестве РФ, ратификация соглашения о недрах
22:22
Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124 в пользу Украины
21:59
АРМА ищет управляющих на арестованные активы Жеваго
21:54
В Сумах объявили двухдневный траур
21:32
Скандал в гимнастике: Захарова назвала Верняева инициатором бойкота чемпионата Европы
21:29
На Ставке обсудили сбивание "Шахедов", в частности, другими дронами
21:03
Трамп до сих пор хочет присоединить Канаду. Карни ответил – она "не продается"
Все новости...
Реклама:
Реклама: