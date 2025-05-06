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В Сумах объявили двухдневный траур

Александр ШумилинВторник, 6 мая 2025, 21:54
В Сумах объявили двухдневный траур
Последствия российского удара по пригороду Сум. Фото: прокуратура Сумской области

В Сумской общине 7 и 8 мая объявили днями траура в связи с российским ударом баллистики, в результате которого погибли три человека.

Источник: сообщение и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, прокуратуры Сумщины

Прямая речь: "В связи с трагедией, которая произошла 6 мая 2025 года в результате удара баллистической ракеты по одному из старостинских округов Сумской городской территориальной общины, 7 и 8 мая 2025 года объявлено Днями траура в Сумской общине".

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Детали: Прокуратура сообщила, что по последним данным в результате атаки врага на месте происшествия погибла 20-летняя девушка.

"41-летний мужчина и 6-летний мальчик умерли в больнице. Еще 7 человек, среди которых 4 детей - 3 девочки и 1 мальчик, получили ранения", - говорится в сообщении.

СумыРосcиявойна
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