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Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124 в пользу Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 22:22
Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124 в пользу Украины
Фото - INsauga.com

Правительство Канады начало юридическую процедуру по конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан", который застрял в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Стефанишиной, Канада начала процесс конфискации Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр" и уже находился под арестом Канады.

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"Процедура конфискации происходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и сейчас решение о конфискации должно принять Высший суд Онтарио", – уточнила вице-премьер.

Канадские СМИ ранее сообщили, что иск генерального прокурора Канады в Высший суд Онтарио был подан 18 марта.

Стефанишина назвала подачу иска о конфискации Ан-124 "совместным результатом кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами".

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Как уточнила чиновница, иск о конфискации органы власти Канады подали после того, как Министерство юстиции Украины передало канадским партнерам решение Высшего антикоррупционного суда от августа 2023 года о применении санкций в отношении транспортного самолета.

Напомним, что еще предыдущий премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2023 году пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в аэропорту Торонто.

Также напомним, что Канада стала первой страной, которая приняла закон о процедуре конфискации российских активов в пользу Украины.

КанадаавиаРосcия
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