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Индия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане

Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 23:37
Индия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане
скриншот из соцсетей

Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.

Источник: журналист Reuters Идрис Али в соцсети Х, Reuters

Детали: Индийские власти заявили, что атаковали девять объектов в рамках "Операции Синдур".

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"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не стали целью атаки", - заявили в правительстве Индии.

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны.

По словам очевидцев, после взрывов в городе Музаффарабаде исчез свет.

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Представитель пакистанских военных заявил телерадиокомпании ARY, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и что Пакистан ответит на это.

Армия Индии опубликовала в соцсети Х сообщение: "Справедливость свершилась. Слава Индии".

Ранее Индия обвинила Пакистан в гибели 26 человек и пообещала ответить. Пакистан отрицал свою причастность к убийствам и заявил, что имеет разведывательную информацию о том, что Индия планирует нападение.

ИндияПакистан
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