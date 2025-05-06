Индия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане
Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.
Источник: журналист Reuters Идрис Али в соцсети Х, Reuters
Детали: Индийские власти заявили, что атаковали девять объектов в рамках "Операции Синдур".
"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не стали целью атаки", - заявили в правительстве Индии.
В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны.
По словам очевидцев, после взрывов в городе Музаффарабаде исчез свет.
Представитель пакистанских военных заявил телерадиокомпании ARY, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и что Пакистан ответит на это.
Армия Индии опубликовала в соцсети Х сообщение: "Справедливость свершилась. Слава Индии".
#PahalgamTerrorAttack— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 6, 2025
Justice is Served.
Jai Hind! pic.twitter.com/Aruatj6OfA
Ранее Индия обвинила Пакистан в гибели 26 человек и пообещала ответить. Пакистан отрицал свою причастность к убийствам и заявил, что имеет разведывательную информацию о том, что Индия планирует нападение.