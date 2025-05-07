Угроза баллистики: в Киеве работала ПВО, падение обломков привело к пожару

В ночь на 7 мая в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, в столице работала ППО, падение обломков привело к пожару.

Источник: КГВА, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Дословно КГВА: "Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики.

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Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности".

Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления и "цель на Киев.

Обновлено: Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве на фоне опасности баллистики.

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По словам Ткаченко, в одном из районов столицы возникло возгорание в результате падения обломков.

Прямая речь Ткаченко: "В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе".

Детали: Кличко сообщил о вызове медиков в этот район.

Ткаченко отметил, что пожар произошел в нежилом здании.

В 1:38 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.

Вместе с тем Кличко информировал о том, что в Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м. Он добавил, что экстренные службы работают на месте.