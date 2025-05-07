Вражеская атака БпЛА на Киев: разрушения и пожары в многоэтажках, 5 пострадавших
На рассвете 7 мая в Киеве в результате вражеской атаки БпЛА и падения обломков сбитых дронов произошло частичное разрушение жилого дома и горели квартиры многоэтажки, 6 человек пострадали, среди них четверо детей.
Источник: КОВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: На рассвете в среду в Киевской области силы ПВО работали по российским беспилотникам, в Киеве раздавались взрывы, зафиксированы падения обломков.
Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".
Детали: Воздушные силы сообщали о движении БпЛА курсом на Бровары, а потом добавили, что вражеские дроны летят "мимо Броваров на Киев".
Во время воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников в Киеве прогремели взрывы.
Обновлено: Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом.
Позже Ткаченко информировал о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах.
Прямая речь Ткаченко: "В Святошинском – на 10-этажный жилой дом".
Детали: По предварительным данным Ткаченко, в Днепровском районе произошло частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.
В Святошинском – горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.
Также он добавил, что в Соломенском районе пожар на открытой территории.
Прямая речь Ткаченко: "В Шевченковском районе пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет".
"В Днепровском районе в результате вражеской атаки имеем 5 пострадавших. Детали устанавливаются".
Детали: Около 6 утра Кличко сообщил, что в Киеве – 6 пострадавших в результате атаки врага.
По его словам, четверо из них – дети.
Прямая речь Кличко: "Трех пострадавших медики госпитализировали, трем – оказали помощь на месте".