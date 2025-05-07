Вражеская атака БпЛА на Киев: разрушения и пожары в многоэтажках, 5 пострадавших

На рассвете 7 мая в Киеве в результате вражеской атаки БпЛА и падения обломков сбитых дронов произошло частичное разрушение жилого дома и горели квартиры многоэтажки, 6 человек пострадали, среди них четверо детей.

Источник: КОВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: На рассвете в среду в Киевской области силы ПВО работали по российским беспилотникам, в Киеве раздавались взрывы, зафиксированы падения обломков.

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Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

Детали: Воздушные силы сообщали о движении БпЛА курсом на Бровары, а потом добавили, что вражеские дроны летят "мимо Броваров на Киев".

Во время воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников в Киеве прогремели взрывы.

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Обновлено: Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом.

Позже Ткаченко информировал о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Прямая речь Ткаченко: "В Святошинском – на 10-этажный жилой дом".

Детали: По предварительным данным Ткаченко, в Днепровском районе произошло частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.

В Святошинском – горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Также он добавил, что в Соломенском районе пожар на открытой территории.

Прямая речь Ткаченко: "В Шевченковском районе пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет".

"В Днепровском районе в результате вражеской атаки имеем 5 пострадавших. Детали устанавливаются".

Детали: Около 6 утра Кличко сообщил, что в Киеве – 6 пострадавших в результате атаки врага.

По его словам, четверо из них – дети.

Прямая речь Кличко: "Трех пострадавших медики госпитализировали, трем – оказали помощь на месте".