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У Трампа заявили, что Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 7 мая 2025, 08:44
У Трампа заявили, что Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны
Кит Келлог. Фото: Getty Images

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия. По его словам, 30-дневное прекращение огня может стать решающим вопросом.

Источник: Кэллог в эфире Fox News, "Европейская правда"

Детали: По словам Келлога, выход из ситуации может заключаться в прекращении огня "на месте", то есть стороны сохраняют контроль над территориями, которые сейчас удерживают.

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Прямая речь Келлога: "Поэтому украинцам надо сказать: "Это - одна из тех ситуаций, которые могут меняться со временем". Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись - это ваша земля на данный момент".

Детали: Затем он привел примеры из Балтийских стран после Второй мировой войны и объединения Германии, отметив, что политические реалии могут меняться со временем.

Келлог сообщил, что Украина якобы готова к временной демилитаризованной зоне: украинские войска могут отойти на 15 км, так же и российские. Это создаст 30-километровую зону без боевых действий, которую будут контролировать военные "коалиции решительных".

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Прямая речь Келлога: "И они готовы, на определенный период, создать демилитаризованную зону. Фактически, они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, также отходите на 15 км. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения.

И вот если удастся удержать это перемирие в течение 30 дней – я действительно в это верю – тогда его можно будет продлить. А как военный я скажу: очень трудно снова начать конфликт после прекращения боевых действий. И я не думаю, что они снова будут воевать".

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как „окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ".
  • По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.
  • Reuters опубликовало полный текст американского предложения по прекращению российско-украинской войны, в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

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СШАроссийско-украинская войнаУкраина
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