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Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника

Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 15:13
Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника
обломки сбитого российского дрона. иллюстративное фото ГПСУ

В ночь на среду и днем 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами и 187-ю беспилотниками, ПВО уничтожила две баллистические ракеты и 81 дрон противника, еще 64 вражеских беспилотника-имитатора не достигли цели.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях

Детали: Сообщается, что с 20.30 6 мая по 13.30 7 мая противник атаковал 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 с направлений Курск, Таганрог, Брянск, а также совершил несколько волн атак 187-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – Крым.

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По состоянию на 14.30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

64 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донецкая область и Запорожье.

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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУПВО
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