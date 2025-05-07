Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник

В ночь на 7 мая дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу.

Источник: собеседник УП в Силах обороны

Детали: Речь идет о заводе "Базальт" - главном оборонном предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ, расположенном в городе Красноармейск Московской области.

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Согласно открытым пабликам, там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

Также "бавовна" посетила завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области план "Ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

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Прямая речь источника: "В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем".