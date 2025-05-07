Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник

Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 17:42
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
скриншот из российских пабликов

В ночь на 7 мая дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу.

Источник: собеседник УП в Силах обороны

Детали: Речь идет о заводе "Базальт" - главном оборонном предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ, расположенном в городе Красноармейск Московской области.

Реклама:

Согласно открытым пабликам, там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

Также "бавовна" посетила завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области план "Ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

РЕКЛАМА:

Прямая речь источника: "В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину
Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника
Подозреваемый в расстреле украинских пленных получил должность министра в Северной Осетии
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя Ермака, за которого внесли залог
инфографикаМеньше половины украинцев ждут позитива от соглашения о недрах с США – опрос
Все новости...
На Киевщине из-за вражеской атаки дронов произошел пожар в новостройке, повреждены 18 авто
В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня в силе
В Румынии ответили Путину, который возложил на Бухарест долю вины за войну против Украины
В Киеве обломки вражеского дрона упали на территорию школы имени Стуса
Последние новости
17:51
формула-1Alpine заменила сына легенды мотоспорта на гонщика с украинскими корнями
17:42
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
17:32
CNN: Еще один истребитель США упал с авианосца в Красное море
17:31
Amazon представила робота Vulcan, который чувствует прикосновение
17:29
Доходы России от нефти и газа упали на 12% в апреле
17:27
Жителям Москвы отключили банковские переводы ради парада к 9 мая
17:23
В Киеве обломки вражеского дрона упали на территорию школы имени Стуса
17:23
Лукашенко впервые в 2025 году помиловал 42 политзаключенных
17:20
"Укргаздобыча" установила рекорд по бурению
16:50
футбол"Кривбасс" разгромил "Левый берег" и догнал "Полесье" и "Карпаты" в чемпионате Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: