Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вэнс "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 18:05
Вэнс не теряет оптимизма относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной
Джей Ди Вэнс. Фото - getty images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью во время события Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне

Детали: Вице-президента спросили, как дальше планируют действовать США в ситуации, когда правительств РФ, похоже, не заинтересовано прекращать боевые действия.

Реклама:

"Я бы не был слишком пессимистом и не говорил, что россияне "не заинтересованы". Я бы сказал, что сейчас россияне просят определенный набор уступок для того, чтобы прекратить конфликт. Мы считаем, что они просят слишком много", – ответил Венс.

Он напомнил о словах президента Трампа о том, что тот может "развернуться и уйти", если американские усилия закончатся ничем.

"Шаг, который мы хотели бы сейчас – мы хотели бы, чтобы россияне и украинцы согласились на какие-то базовые принципы, чтобы сесть за стол и начать переговоры. Бесспорно, США рады участвовать в этом разговоре. Но очень важно, чтобы Россия и Украина начали говорить друг с другом", – сказал Джей Ди Венс.

РЕКЛАМА:

Он признал, что разногласия между позициями России и Украины в том, как они видят для себя приемлемое завершение войны, очень велики.

"По нашему мнению, следующим шагом в переговорах должна быть попытка закрыть этот пробел", – отметил Венс, добавив, что без прямых переговоров между двумя сторонами наверное не обойтись.

Вице-президент США дал понять, что в Вашингтоне уже не фокусируются на предложении 30-дневного перемирия, на которое безусловно согласилась Украина.

"Украина сказала, что согласна на 30-дневное перемирие – мы это ценим... Что сказали россияне – что 30-дневное перемирие не в их стратегических интересах. Мы стараемся не фокусироваться именно на 30-дневном перемирии, а больше на том, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование", – сказал Джей Ди Венс.

"Если "холодные головы" возьмут верх, это можно будет закончить длительным миром, это будет экономически выгодно для Украины и России, и, что более важно, это прекратит разрушение человеческих жизней", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.

Между тем специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
От имени Умерова в Telegram распространили фейк: МОУ призывает к информгигиене
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину
Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника
Подозреваемый в расстреле украинских пленных получил должность министра в Северной Осетии
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
Все новости...
США
США профинансируют производство украинского оружия на $764 млн – инициатива "Зброяри"
В США женщина неделями носила мертвый плод из-за запрета абортов
Меньше половины украинцев ждут позитива от соглашения о недрах с США – опрос
Последние новости
19:10
"Была готова умирать": полицейские спасли женщину из Покровска, пролежавшую 10 дней без еды
19:09
Более 60 тысяч пассажиров застряли в российских аэропортах из-за атак дронов
19:06
OpenAI хочет помочь другим странам построить ИИ-инфраструктуру
19:01
К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента
18:59
"Их нужно готовить": советница по гендерным вопросам ВСУ выступила "за" срочную службу для женщин
18:56
Клубы УПЛ и УАФ согласовали новый формат Кубка Украины по футболу
18:51
Более 100 миллионов для перерабатывающих предприятий: Кабмин поддержал 21 проект
18:43
фотоУкраинки, которые получили ранения, приняли участие в фотосессии для Playboy
18:38
фотоПрезидент Сербии, с приключениями, но таки добрался до Москвы
18:25
"Vodafone Украина" получит в Киеве дополнительные частоты локального оператора
Все новости...
Реклама:
Реклама: