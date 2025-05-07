Вэнс "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью во время события Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне

Детали: Вице-президента спросили, как дальше планируют действовать США в ситуации, когда правительств РФ, похоже, не заинтересовано прекращать боевые действия.

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"Я бы не был слишком пессимистом и не говорил, что россияне "не заинтересованы". Я бы сказал, что сейчас россияне просят определенный набор уступок для того, чтобы прекратить конфликт. Мы считаем, что они просят слишком много", – ответил Венс.

Он напомнил о словах президента Трампа о том, что тот может "развернуться и уйти", если американские усилия закончатся ничем.

"Шаг, который мы хотели бы сейчас – мы хотели бы, чтобы россияне и украинцы согласились на какие-то базовые принципы, чтобы сесть за стол и начать переговоры. Бесспорно, США рады участвовать в этом разговоре. Но очень важно, чтобы Россия и Украина начали говорить друг с другом", – сказал Джей Ди Венс.

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Он признал, что разногласия между позициями России и Украины в том, как они видят для себя приемлемое завершение войны, очень велики.

"По нашему мнению, следующим шагом в переговорах должна быть попытка закрыть этот пробел", – отметил Венс, добавив, что без прямых переговоров между двумя сторонами наверное не обойтись.

Вице-президент США дал понять, что в Вашингтоне уже не фокусируются на предложении 30-дневного перемирия, на которое безусловно согласилась Украина.

"Украина сказала, что согласна на 30-дневное перемирие – мы это ценим... Что сказали россияне – что 30-дневное перемирие не в их стратегических интересах. Мы стараемся не фокусироваться именно на 30-дневном перемирии, а больше на том, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование", – сказал Джей Ди Венс.

"Если "холодные головы" возьмут верх, это можно будет закончить длительным миром, это будет экономически выгодно для Украины и России, и, что более важно, это прекратит разрушение человеческих жизней", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.

Между тем специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.