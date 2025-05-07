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Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая

Среда, 7 мая 2025, 21:01
Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая
Си Цзиньпин и Татьяна Голикова. Фото - "риа новости"

Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая.

Источник: российские пропагандисты "Риа Новости" и "ТАСС"

Детали: Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту "Внуково".

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Си посетит парад ко Дню победы 9 мая, а уже 10 мая закончит визит. Глава Кремля Владимир Путин не приехал в аэропорт, чтобы его встретить. Возле самолета ждала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

Вучич уже прибыл в российскую столицу – с вынужденной остановкой в Баку из-за воздушной тревоги в России.

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Кроме того, в Москву направляется небольшая группа депутатов Европарламента.

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