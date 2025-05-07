Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая
Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая.
Источник: российские пропагандисты "Риа Новости" и "ТАСС"
Детали: Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту "Внуково".
Си посетит парад ко Дню победы 9 мая, а уже 10 мая закончит визит. Глава Кремля Владимир Путин не приехал в аэропорт, чтобы его встретить. Возле самолета ждала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.
Вучич уже прибыл в российскую столицу – с вынужденной остановкой в Баку из-за воздушной тревоги в России.
Кроме того, в Москву направляется небольшая группа депутатов Европарламента.