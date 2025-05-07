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Фицо обвинил Эстонию в "серьезной попытке" сорвать его визит в Москву

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 21:23
Фицо обвинил Эстонию в серьезной попытке сорвать его визит в Москву
Фото - getty images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от намерения приехать в Москву, несмотря на попытки сорвать его перелет.

Источник: Фицо заявил в обращении на Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: В видео вечером 7 мая Фицо сказал, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.

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"Конечно, это преднамеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это чрезвычайно нарушает всю нашу программу, мы можем не успеть на запланированные встречи завтра вечером", – заявил словацкий премьер.

Он заверил, что его протокол делает все, чтобы Фицо смог попасть в Москву и "принять участие в четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах".

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

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Интересно, что в официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади.

ЭстонияСловакияРосcия
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