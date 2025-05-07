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Лавров недоволен решением стран ЕС не пропускать самолеты Вучича и Фицо

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 21:38
Лавров недоволен решением стран ЕС не пропускать самолеты Вучича и Фицо
Лавров. Фото - getty images

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову не понравились решения балтийских стран не пропускать через свое воздушное пространство самолеты лидеров Словакии и Сербии, которые направляются в РФ на парад.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское ТАСС

Детали: Лавров сказал, что "придерживается правил телевидения, цензуры, поэтому не будет высказывать, что думает об этом".

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"Но, конечно, это позор", – добавил он.

Ранее с заявлением выступила также пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, назвав такое решение "нецивилизованными методами", а государства Балтии – "форпостом русофобии".

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

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Вучич уже прибыл в российскую столицу – с вынужденной остановкой в Баку из-за воздушной тревоги в России.

А Роберт Фицо заявил о попытках сорвать его визит в Москву после подтверждения Эстонией, что самолет словацкого премьера не пропустят через воздушное пространство страны.

В официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания о его присутствии на параде на Красной площади.

РосcияЕС
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