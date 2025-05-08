Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке: 12 раненых, женщина под завалами – прокуратура 

По меньшей мере 12 гражданских получили ранения и еще один человек, вероятно, находится под завалами в результате российского удара по жилой многоэтажке в Константиновке Донецкой области поздно вечером 7 мая.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "7 мая в 22:50 войска РФ атаковали Константиновку с использованием "ФАБ-250" с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение. Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения".

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Фото прокуратуры

Детали: Сообщается, что пострадавших деблокировали спасатели. Всем пострадавшим оказали медпомощь.

"Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами", – добавили в прокуратуре.

В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин.