Силы обороны восстановили позиции возле Липцев на Харьковщине: освободили более 200 га

Синим обозначены Липцы и освобожденные территории. Скриншот с deepstatemap.live

Силы обороны Украины провели масштабную операцию и восстановили позиции вблизи села Липцы в Харьковской области.

Источник: аналитический проект DeepState в Telegram, бригада НГУ "Хартия" в комментарии "Украинской правде"

Дословно представитель "Хартии": "13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 200 гектаров".

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Детали: Сообщается, что наступательные действия продолжались 5,5 месяцев, в результате чего Силы обороны смогли оттеснить россиян дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.

"За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", – заявили в "Хартии".

Отмечается, что прорыв обороны оккупантов и захват плацдарма на начальном этапе операции осуществили подразделения "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.