Зеленский записал видео с Крещатика и объяснил, какой единственный "парад РФ" может быть в Киеве

В День памяти и победы над нацизмом 8 мая президент Владимир Зеленский записал видео из центра Киева, показав "разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади".

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "День, который мы отмечаем вместе со всем миром, со всеми, кто 80 лет назад боролся за жизнь, чтобы зло проиграло, чтобы "никогда снова". К сожалению, три года назад это снова повторилось, и так же, как прежде, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую. Утром 24 февраля на Крещатике было пусто – ни машин, ни людей. Сейчас здесь – жизнь, вы видите. Три года назад, во время записи обращения ко Дню Независимости, здесь была сожженная российская техника. И только такой парад зло может получить здесь".

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Детали: Президент сказал, что в столице государства-агрессора будут колонны из танков, коробки марширующих убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить".

"Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава богу, Украина вырвалась из этого всего, из этого болота, слава богу, Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов", – отметил Зеленский.

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Он напомнил, что более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в той борьбе. И почти каждая украинская семья сейчас имеет героя, который боролся или борется с новым злом.

Глава государства рассказал также и о народном мемориале памяти на Майдане Незалежности.

"И вот это очень важное место – место памяти – показывает, почему эта жизнь есть, и почему Украина жива, и почему она такая сильная, и как наши люди ценят своих героев. Когда-то здесь была только табличка, просто листочек А4, и была надпись: "Поставь флажок, если знаешь того, кого убила Россия". Сейчас здесь место народной памяти. И каждый флажок, каждый портрет, каждая свечка – это наша благодарность, это наше почтение. И это, вы знаете, не монумент, сделанный по указке. Это человеческое желание отдать должное лучшим из украинцев. И это еще одно доказательство пропасти между нами и злом. Для них идол – дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои – герои среди нас", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул: Россия должна радикально измениться, или же меняться придется миру. Именно так, как мир сделал это 80 лет назад. Когда всем наконец стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться. Всем вместе.