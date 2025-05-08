Возле Киева неизвестный расстрелял нескольких человек

Полиция сообщила, что в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области неизвестный мужчина расстрелял нескольких человек.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно: "Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек".

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Детали: О стрельбе полиция узнала в 15.22 четверга. "Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - отметили в Нацполиции.