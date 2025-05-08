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Трамп анонсировал разговор с Зеленским по соглашению о недрах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 18:13
Трамп анонсировал разговор с Зеленским по соглашению о недрах
Трамп и Зеленский. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 8 мая поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о соглашении об "экономическом партнерстве", ратифицированном Верховной радой.

Источник: Трамп сказал в Белом доме, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил журналистам, что США "только что заключили соглашение о редкоземельных металлах с Украиной".

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"Оно было полностью ратифицировано и одобрено ее законодательным органом. Мы это ценим. И я поговорю с президентом (Украины. – Ред.) чуть позже", – анонсировал он.

По словам американского лидера, у США теперь есть „доступ к огромному количеству высококачественных редкоземельных металлов".

Верховная Рада в четверг проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

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Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко ранее заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.

ТрампЗеленскийСША
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