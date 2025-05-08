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Президент Германии заявил, что Кремль распространяет "историческую ложь"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 19:12
Президент Германии заявил, что Кремль распространяет историческую ложь
Франк-Вальтер Штайнмаер, фото Getty Images

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении в Бундестаге по случаю 80-летия Дня победы над нацизмом обвинил РФ в "исторической лжи".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Детали: Во время традиционной речи в Бундестаге немецкий президент упомянул об агрессии России против Украины, заявив, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда заявляет, что его война против Украины является "продолжением борьбы против фашизма".

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"Завоевательная война Путина, его наступление против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистского тиранического правления во время Второй мировой войны", – подчеркнул Штайнмайер.

В этой же связи он раскритиковал и политику президента США Дональда Трампа, не называя его по имени.

"Но то, что именно Соединенные Штаты, которые имели решающее влияние на формирование этого порядка, теперь отворачиваются от него, является потрясением совершенно нового масштаба", – сказал президент Германии в речи.

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Ранее 8 мая министры иностранных дел государств Балтии, Польши, Чехии, Молдовы и Украины опубликовали совместную колонку, в которой объясняют на примере Второй мировой войны, какие сценарии завершения российско-украинской войны являются опасными и неприемлемыми.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что вторжение РФ в Украину показывает, что Вторая мировая война не является "только историей".

ГерманияРосcия
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