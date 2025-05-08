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Новым Папой стал американский кардинал

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 20:18
Новым Папой стал американский кардинал
Фото - ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Новым Папой Римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 69-летний Прево, избранный конклавом на второй день после начала собрания, стал первым в истории католической церкви папой, родившимся в США. Он был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году.

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Ранее Ватикан негласно сопротивлялся избранию папы из США из-за статуса сверхдержавы и светского влияния этой страны. Вероятно, свою роль сыграло его пребывание на высоких должностях, а также длительная миссионерская деятельность в Перу, где Прево служил епископом северного города Чиклайо.

Он считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Папы Римского Франциска.

Среди фаворитов ранее называли итальянского кардинала Пьетро Паролина и филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, Жан-Марка Авелина из Франции, Петера Эрдо из Венгрии и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

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Дата конклава, который начался 7 мая, была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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Папа РимскийВатикан
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