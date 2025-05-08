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ОП: Зеленский проводит разговор с Трампом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 22:16
ОП: Зеленский проводит разговор с Трампом
Фото - ОП

Владимир Зеленский вечером 8 мая начал телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: спикер президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Детали: Никифоров сказал, что подробности разговора президентов Украины и США будут опубликованы по его итогам в ближайшее время.

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Ранее сам Трамп сказал, что поговорит с Зеленским о соглашении о редкоземельных ресурсах, которое в четверг ратифицировала Верховная Рада.

"ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.

ТрампЗеленский
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