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Глава МИД Польши рассказал, кто может заменить США как «посредника» между Украиной и РФ

Олег Павлюк, Иван ДьяконовПятница, 9 мая 2025, 01:44
Глава МИД Польши рассказал, кто может заменить США как «посредника» между Украиной и РФ
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что место США как "посредника" в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай.

Источник: Сикорский после неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Варшаве 8 мая, передает "Европейская правда"

Детали: Сикорский отметил, что Польша желает США успеха в "посреднических усилиях" между Россией и Украиной.

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"Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования", – добавил он.

Администрация Дональда Трампа взяла курс на "посредничество" между Россией и Украиной для завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

В то время как Киев последовательно поддерживает идею безусловного перемирия, выдвинутую США, Россия отвергает ее под разными предлогами.

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Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что еще "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.

По мнению Дональда Трампа, правитель РФ Владимир Путин стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.

Польшапереговорыроссийско-украинская война
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