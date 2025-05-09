Кремль использует мифы о Второй мировой для оправдания войны против Украины – ISW
Накануне Дня Победы 9 мая российские власти усилили "историческую" пропаганду, пытаясь представить войну против Украины как продолжение "героического пути" СССР во Второй мировой.
Источник: ISW
Детали: Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль продолжает использовать советские мифы о победе во Второй мировой войне, чтобы создать информационные условия для оправдания затяжной войны в Украине и будущей агрессии против НАТО в глазах российского общества.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 8 мая опубликовал статью, в которой утверждает, что война России против Украины "войдет в историю" как подвиг, подобный победе Красной армии над нацистской Германией.
Белоусов также заявил, что война России в Украине является продолжением "славных традиций" советского мужества и героизма, а также энтузиазма советского народа по мобилизации и поддержке военных действий. Он также заявил, что победа России в Украине "неизбежна".
Аналогии с советским прошлым активно поддерживают и государственные СМИ РФ, что свидетельствует о целенаправленной кампании по формированию новой государственной идеологии, отмечают аналитики ISW.
Дословно: "Кремлевские чиновники в последнее время активно используют мифологию Второй мировой войны для формирования новой псевдогосударственной идеологии, которая должна охватить несколько поколений и которую Кремль планирует использовать для оправдания потенциальной будущей агрессии против Запада".
Детали: Белоусов повторил нарратив, что Россия якобы не имела выбора, кроме как начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, поскольку ситуация была "вопросом жизни и смерти".
Кроме того, глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейским странам, заявив, что они должны "помнить" о "разгроме нацистской Германии", когда поддерживают Украину.
Аналитики ISW отмечают, что подобная информационная кампания является частью стратегии "рефлексивного контроля", призванной уменьшить поддержку Украины со стороны европейских стран.
Ключевые выводы ISW за 8 мая:
- Кремль продолжает использовать миф о Второй мировой войне в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, чтобы создать информационные условия для оправдания затяжной войны в Украине и будущей агрессии против НАТО перед российским обществом.
- Белоусов прямо назвал масштабные российские военные реформы подготовкой к будущему конфликту с НАТО, в то время как председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал европейским странам, поддерживающим Украину.
- Россия заявила об одностороннем прекращении огня в День Победы 8 мая и обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня, хотя Украина не давала официального и публичного согласия на прекращение огня Россией. Одностороннее прекращение огня в День Победы и обвинения России в нарушениях продолжают демонстрировать необходимость того, чтобы любое прекращение огня или мирное соглашение было официально согласовано заранее всеми сторонами и включало надежные механизмы мониторинга.
- Украинские официальные лица продолжают подчеркивать готовность Украины реализовать желаемое президентом США Дональдом Трампом 30-дневное прекращение огня, которое должно предшествовать мирным переговорам.
- Кремль пытается использовать одностороннее прекращение огня в День Победы, чтобы обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к более долгосрочному прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на то, что Россия по-прежнему отвергает такое долгосрочное прекращение огня.
- 8 мая президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели в Москве ряд двусторонних встреч, продемонстрировав углубление российско-китайского сотрудничества и выравнивание позиций.
- В совместном российско-китайском заявлении от 8 мая упоминаются изначальные цели Путина при начале полномасштабного вторжения в Украину в попытке обеспечить международную поддержку и легитимность целей России и попыток оправдать войну.
- Совместное российско-китайское заявление поддержало предложенную Путиным евразийскую архитектуру безопасности и предпринимаемые Россией усилия по созданию альтернативного антизападного блока с доминированием России.
- Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (МПЧМ ООН) сообщила о значительном увеличении числа жертв среди гражданского населения Украины в период с 2024 по 2025 год.
- 8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала американо-украинское соглашение о двустороннем экономическом партнерстве.
- Украинские войска продвинулись в Курской области и под Торецком. Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях, а также в районе Купянска, Боровой, Торецка, Курахово и Великой Новосилки.