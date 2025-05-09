"Путинское перемирие": на фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений

За прошедшие сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, которое российские захватчики штурмовали 71 раз, на Новопавловском направлении отбито 28 атак врага.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

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На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора осуществили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.