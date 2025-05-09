СБУ заявила о разоблачении шпионской сети военной разведки Венгрии

Служба безопасности Украины сообщает, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против украинского государства.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству.

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Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска".

Детали: Сообщается, что по результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

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Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности Украины.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Сообщается, что тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить следующую информацию:

- какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;

- какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

- какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

- какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

- насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное.

Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку попечителя больного отца, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные для выполнения поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать по меньшей мере двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов, говорят в спецслужбе.

В марте 2025 года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.

Среди новых задач предателя было выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальных событиях с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяли телефоны и другие вещественные доказательства.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Указано, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.