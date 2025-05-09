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Глава МИД в новом правительстве Германии Вадефуль приехал в Украину

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 9 мая 2025, 09:55
Глава МИД в новом правительстве Германии Вадефуль приехал в Украину
Йоханн Вадефуль, соцсеть Х

Министр иностранных дел нового правительства Германии Иоганн Вадефуль прибыл 9 мая в Украину со своим первым визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Вадефуль прибыл во Львов, где 9 мая состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Еще вечером 8 мая он опубликовал в своем X короткое видео о том, что приехал в Украину.

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В комментариях журналистам министр заверил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и "четко покажет это в ближайшие дни".

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Глава МИД Германии отметил, что поинтересуется, каковы актуальные потребности Украины.

"Мы продолжим делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Россия не поймет, что эта война должна закончиться, что им нужно садиться за стол переговоров и что нужно (...) соблюдать прекращение огня", – сказал Вадефуль.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также сказал, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

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