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Задержан проректор академии Госпогранслужбы

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 14:00
Задержан проректор академии Госпогранслужбы
фото ГБР

Правоохранители задержали заместителя ректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Источник: Госпогранслужба, ГБР, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о полковнике Петре Ткачуке.

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По данным следствия, чиновник, используя служебное положение и привлекая военных и работников Национальной академии, начал строительство частного дома.

В ходе расследования 6 мая правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта дела, в месте проведения им строительства собственного дома, а также в служебных помещениях, где были изъяты предметы и служебная документация, имеющая значение для досудебного расследования.

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В частности, на территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирная продукция, а также строительные материалы (плитка, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета.

 
 

В результате собранной доказательной базы проректора Национальной академии задержали.

Отмечается, что 8 мая суд отправил его под арест с возможностью внесения залога в сумме 450 тыс. грн. Ткачук отстранен от должности.

Точный размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается.

Пограничная службаГБР
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