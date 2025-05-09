Каллас о венгерском вето относительно вступления Украины в ЕС: У нас есть план Б и план В

Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что у ЕС есть понимание, как действовать, если венгерское вето на вступление Украины не будет преодолено.

Источник: Каллас заявила журналистам во Львове, отвечая на вопрос "Европейской правды"

Детали: Каллас отметила, что в Евросоюзе есть твердая уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможному блокированию.

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"У нас есть план Б и план В. Но наш фокус – план А, суть которого – получить поддержку всех", – заявила она, напомнив, что ЕС ведет диалог с Венгрией о снятии вето. "У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством", – добавила она.

Если же компромисс не будет найден, ЕС готов действовать.

"Но если это не сработает – мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе", – заявила Каллас.

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"Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения – важен не только для Украины, но и для Евросоюза", – заявила журналистам руководительница ЕС.

Ранее в правительстве Украины заявили о несправедливости в отношении к движению Украины со стороны ЕС.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан жалуется, что президент Украины Зеленский хочет смены правительства Венгрии.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.