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ЕС на 1 млрд евро от росактивов закажет оружие в украинского оборонпрома

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 16:11
ЕС на 1 млрд евро от росактивов закажет оружие в украинского оборонпрома
фото: премьер Шмыгаль в соцсетях

Высокий представитель ЕС и министры стран Евросоюза подписали во Львове заявление о намерениях передать Украине миллиард евро доходов от замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 9 мая во Львове подписали заявление о намерениях передать Украине 1 млрд доходов от росактивов.

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Заявление подписали руководительница европейской дипломатии Кая Каллас, министр бизнеса Дании Мортен Боско, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заместитель главы МИД Италии Эдмондо Чириели.

"За эти деньги подписанты закупят оружие для Вооруженных сил Украины", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Позже он уточнил, что в целом ЕС направит на оружие для Украины средства из доходов от росактивов на сумму 1,9 млрд евро.

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Премьер рассказал, что еще более 600 млн евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы и более 200 млн евро – на усиление украинской ПВО.

В начале апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказывала, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных из доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро.

"Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов", – отметила она.

В частности, часть средств будет передана странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины, и еще миллиард направят на заказ у украинского оборонпрома по "датской модели".

Матернова напомнила, что в прошлом году ЕС уже вложил 400 миллионов евро в оборонную промышленность Украины. В интервью "ЕвроПравде" посол рассказала, что речь идет в частности о производстве гаубиц "Богдана".

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