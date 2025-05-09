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Макрон заявил, что в случае агрессии РФ – французские войска будут в Польше за считанные дни

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 21:08
Макрон заявил, что в случае агрессии РФ – французские войска будут в Польше за считанные дни
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае вооруженной агрессии России против Польши Франция способна развернуть свои войска на польской территории за считанные дни.

Источник: Макрон 9 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Укринформ, "Европейская правда"

Детали: По словам Макрона, решения, которые Франция может принимать в соответствии со своей Конституцией, организация вооруженных сил, постоянные инвестиции, которые осуществляет страна, а также качество личного состава и командования – "все это позволяет без всякого сомнения сказать, что да, такое развертывание возможно в случае агрессии".

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В качестве доказательства способностей французской армии он привел тот факт, что французские войска были в Румынии через пять дней после того, как Россия начала войну против Украины в феврале 2022 года.

"Ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме. Итак, мы имеем эту способность, и она, безусловно, будет задействована, если агрессия действительно произойдет", – подчеркнул он.

Ранее в пятницу Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь, а Макрон подтвердил, что 10 мая в Киеве состоится саммит так называемой "коалиции решительных" в гибридном формате.

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Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".

ФранцияПольшавойнаРосcия
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