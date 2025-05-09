Ермак обсудил с Рубио и Уиткоффом прекращение огня в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил прекращение огня и мирные переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Этот разговор стал продолжением переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ермак в соцсетях, Офис президента

Детали: В ОП сообщили, что разговор Ермака с американскими чиновниками состоялся в "продолжение вчерашнего телефонного разговора президентов Украины и США и вопросов, которые они обсудили".

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В частности, с американской стороны участие в разговоре приняли: госсекретарь США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам нацбезопасности, спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог.

Украинскую сторону представлял также министр обороны Рустем Умеров.

Это был первый звонок Рубио после назначения и.о. советника Трампа по вопросам нацбезопасности.

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В ОП сообщают, что главной темой разговора был вопрос "прекращения огня и перспектив мирного урегулирования".

Напомним: