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Ермак обсудил с Рубио и Уиткоффом прекращение огня в Украине

Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 21:53
Ермак обсудил с Рубио и Уиткоффом прекращение огня в Украине
фото: ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил прекращение огня и мирные переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Этот разговор стал продолжением переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ермак в соцсетях, Офис президента

Детали: В ОП сообщили, что разговор Ермака с американскими чиновниками состоялся в "продолжение вчерашнего телефонного разговора президентов Украины и США и вопросов, которые они обсудили".

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В частности, с американской стороны участие в разговоре приняли: госсекретарь США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам нацбезопасности, спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог.

Украинскую сторону представлял также министр обороны Рустем Умеров.

Это был первый звонок Рубио после назначения и.о. советника Трампа по вопросам нацбезопасности.

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В ОП сообщают, что главной темой разговора был вопрос "прекращения огня и перспектив мирного урегулирования".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, они приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с Зеленским написал в своей соцсети, что "в идеале" хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова напомнил о возможности новых санкций против России, а также намекнул, что ждет прямых переговоров между РФ и Украиной.
  • Перед этим Трамп сказал, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.
  • Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.

переговорыСШАУкраинаАндрей Ермак
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