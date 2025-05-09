Ермак обсудил с Рубио и Уиткоффом прекращение огня в Украине
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил прекращение огня и мирные переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Этот разговор стал продолжением переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: Ермак в соцсетях, Офис президента
Детали: В ОП сообщили, что разговор Ермака с американскими чиновниками состоялся в "продолжение вчерашнего телефонного разговора президентов Украины и США и вопросов, которые они обсудили".
В частности, с американской стороны участие в разговоре приняли: госсекретарь США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам нацбезопасности, спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог.
Украинскую сторону представлял также министр обороны Рустем Умеров.
Это был первый звонок Рубио после назначения и.о. советника Трампа по вопросам нацбезопасности.
В ОП сообщают, что главной темой разговора был вопрос "прекращения огня и перспектив мирного урегулирования".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, они приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с Зеленским написал в своей соцсети, что "в идеале" хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова напомнил о возможности новых санкций против России, а также намекнул, что ждет прямых переговоров между РФ и Украиной.
- Перед этим Трамп сказал, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.
- Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.