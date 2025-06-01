В России на поезд обрушился мост: есть погибшие и пострадавшие

В российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, предположительно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, есть погибшие и много пострадавших.

Источник: российские паблики, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз, росСМИ, МЧС России

Детали: После полуночи 1 июня Baza написала о по меньшей мере 44 пострадавших в результате обвала моста.

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Все пострадавшие – пассажиры поезда "Климово – Москва", на который и обрушился мост.

В российских пабликах вероятной причиной обрушения моста называют подрыв.

Богомаз отметил, что обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области.

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Позже канал Baza сообщил о четырех погибших на месте происшествия.

Московская железная дорога отметила, что обрушение моста в Брянской области и сход с рельсов поезда стали результатом "незаконного вмешательства".

Потом МЧС РФ сообщило о 3 погибших и 28 пострадавших в результате инцидента.

Еще позже Богомаз уточнил, что число погибших в результате обрушения моста составляет 7 человек, 35 пострадавших доставили в больницы.