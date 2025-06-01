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Враг атакует Киев беспилотниками и баллистикой – КГВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 01:54
Враг атакует Киев беспилотниками и баллистикой – КГВА
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 1 июня российская армия применила комбинированную атаку беспилотников и баллистики на Киев.

Источник: Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Ткаченко: "Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги".

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Детали: В 1:43 в Киеве объявили воздушную тревогу. В 1:44 предупредили об угрозе баллистики.

Обновлено: В 3:02 Кличко сообщил о работе ПВО в столице.

Киеввоздушная тревогароссийско-украинская война
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