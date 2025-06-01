РФ атаковала Киевскую область БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами
Воскресенье, 1 июня 2025, 10:03
Ночью на 1 июня враг совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.
Источник: Киевская ОВА
Детали: Власти уточняют, что "есть сбитые цели" в результате работы ПВО.
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По данным ОВА, уже удалось перехватить 15 беспилотников.
Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
Однако в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов.
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В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.
Тревога в области звучит более 10 часов.