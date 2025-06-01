РФ атаковала Киевскую область БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами

Ночью на 1 июня враг совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Источник: Киевская ОВА

Детали: Власти уточняют, что "есть сбитые цели" в результате работы ПВО.

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По данным ОВА, уже удалось перехватить 15 беспилотников.

Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

Однако в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов.

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В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.

Тревога в области звучит более 10 часов.