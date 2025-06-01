В Крыму умерла легендарная диссидентка Айше Сейтмуратова

1 июня стало известно, что в оккупированном Крыму в возрасте 88 лет умерла ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова.

Источник: глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь Чубарова: "Опять из оккупированного российской федерацией Крыма поступила печальная весть, в которую не хочется верить, - в возрасте 88 лет умерла легендарная диссидентка, политзаключенная времен СССР, журналистка, историк, ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова".

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Справка: Айше Сейтмуратова - крымскотатарская общественная деятельница, правозащитница, участница национального движения крымских татар, политическая узница советского режима, журналистка и публицистка в эмиграции.

В 1964 году присоединилась к крымскотатарскому национальному движению в Самаркандской области. Участвовала во встречах с представителями советской власти, в частности в ЦК КПСС. В 1966 году была арестована по обвинению в "разжигании национальной вражды" и приговорена к трем годам условно. В 1971 году снова арестована и приговорена к трем годам заключения за "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Отбывала наказание в мордовских лагерях.

После освобождения в 1974 году продолжила правозащитную деятельность. В 1978 году эмигрировала в США, опасаясь принудительного психиатрического лечения.

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Там работала журналисткой на радиостанциях "Голос Америки", „Свобода", BBC, "Немецкая волна", освещая проблемы крымскотатарского народа, историю репрессий, русификации и ассимиляции.

Айше Сейтмуратова стала символом борьбы крымскотатарского народа за права, достоинство и возвращение на Родину.