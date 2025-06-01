Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и ракет: ПВО обезвредила 385 целей

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину рекордными 479-ю средствами воздушного нападения, ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты врага и 210 дронов, 172 БпЛА - локционно потеряны.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: По данным ВС ВСУ, с 19.30 31 мая противник атаковал:

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- 472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ;

- 3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской обл;

- 4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101 либо "Искандер-К".

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Основные направления воздушного удара врага - Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

По предварительным данным, по состоянию на 13.30, противовоздушная оборона обезвредила 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.