СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал

Руководительница Национальной разведки США Тулси Габбард планирует изменить формат ежедневных разведывательных брифингов для президента Дональда Трампа, чтобы они лучше соответствовали его стилю восприятия информации.

Источник: телеканал NBC News со ссылкой на пять информированных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации NBC News, Габбард обратилась к действующим и бывшим сотрудникам разведки с просьбой предложить, как можно изменить ежедневные президентские брифинги (PDB) в соответствии с политическими интересами и привычками Трампа.

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Четыре собеседника телеканала утверждают, что среди предложенных вариантов – видеоверсия PDB, по форме и подаче похожая на трансляции Fox News.

Согласно этой идее, офис директорки Национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для создания видеоверсии брифинга и одну из ведущих – для её презентации, сообщает NBC News.

Один из источников NBC News отметил, что "проблема Трампа в том, что он не читает, он всё время смотрит телевизор".

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Также Габбард обсуждала и другие изменения в PDB, в частности её адаптацию под интересы президента США: акцент на экономике и торговле и меньше внимания войне в Украине, говорится в материале.

Как изменение формата ежедневных брифингов президента США, так и изменение их содержания – это обычная практика, которая применялась и к предшественникам Трампа.

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