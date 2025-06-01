СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал
Руководительница Национальной разведки США Тулси Габбард планирует изменить формат ежедневных разведывательных брифингов для президента Дональда Трампа, чтобы они лучше соответствовали его стилю восприятия информации.
Источник: телеканал NBC News со ссылкой на пять информированных источников, сообщает "Европейская правда"
Детали: По информации NBC News, Габбард обратилась к действующим и бывшим сотрудникам разведки с просьбой предложить, как можно изменить ежедневные президентские брифинги (PDB) в соответствии с политическими интересами и привычками Трампа.
Четыре собеседника телеканала утверждают, что среди предложенных вариантов – видеоверсия PDB, по форме и подаче похожая на трансляции Fox News.
Согласно этой идее, офис директорки Национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для создания видеоверсии брифинга и одну из ведущих – для её презентации, сообщает NBC News.
Один из источников NBC News отметил, что "проблема Трампа в том, что он не читает, он всё время смотрит телевизор".
Также Габбард обсуждала и другие изменения в PDB, в частности её адаптацию под интересы президента США: акцент на экономике и торговле и меньше внимания войне в Украине, говорится в материале.
Как изменение формата ежедневных брифингов президента США, так и изменение их содержания – это обычная практика, которая применялась и к предшественникам Трампа.
Предыстория:
- Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп ознакомился с существенно меньшим объёмом разведданных, чем его предшественники, и не читает сопровождающий документ, вместо этого больше полагаясь на устную информацию.