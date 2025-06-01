Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал

Олег Павлюк, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 16:38
СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал
Getty Images

Руководительница Национальной разведки США Тулси Габбард планирует изменить формат ежедневных разведывательных брифингов для президента Дональда Трампа, чтобы они лучше соответствовали его стилю восприятия информации.

Источник: телеканал NBC News со ссылкой на пять информированных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации NBC News, Габбард обратилась к действующим и бывшим сотрудникам разведки с просьбой предложить, как можно изменить ежедневные президентские брифинги (PDB) в соответствии с политическими интересами и привычками Трампа.

Реклама:

Четыре собеседника телеканала утверждают, что среди предложенных вариантов – видеоверсия PDB, по форме и подаче похожая на трансляции Fox News.

Согласно этой идее, офис директорки Национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для создания видеоверсии брифинга и одну из ведущих – для её презентации, сообщает NBC News.

Один из источников NBC News отметил, что "проблема Трампа в том, что он не читает, он всё время смотрит телевизор".

РЕКЛАМА:

Также Габбард обсуждала и другие изменения в PDB, в частности её адаптацию под интересы президента США: акцент на экономике и торговле и меньше внимания войне в Украине, говорится в материале.

Как изменение формата ежедневных брифингов президента США, так и изменение их содержания – это обычная практика, которая применялась и к предшественникам Трампа.

Предыстория:

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
теннисБезумный камбэк: Свитолина одолела 4 ракетку мира и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и ракет: ПВО обезвредила 385 целей
Все новости...
Трамп
В Кремле допустили, что встреча Трампа и Путина может не состояться в этом году
Мерц собирается в США на встречу с Трампом
Трамп: США близки к ядерному соглашению с Ираном
Последние новости
19:44
Air India готовит огромный заказ самолетов у Boeing и Airbus
19:12
ИсправленоAxios: Украина не предупреждала США о массированной атаке на российские аэродромы
19:11
Выборы президента в Польше: явка во втором туре предварительно превышает первый
19:00
Сколько в Украине есть сирот, которые могут быть усыновлены? Данные службы по делам детей
18:44
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на автомобиль: ранены двое детей
18:37
В Минобороны России подтвердили атаку FPV-дронами на пять военных аэродромов
18:34
обновленоВ Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
18:28
футболХарьковский "Металлист 1925" одолел "Левый берег" и вернулся в УПЛ
18:16
Изображены мгновения разных операций: в Киеве открыли мурал в честь спецподразделения "Артан"
18:15
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Все новости...
Реклама:
Реклама: