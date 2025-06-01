В Киеве и ряде областей снова тревога из-за угрозы баллистики

карта воздушных тревог по состоянию на 18:35, alerts.in.ua

В Киеве и примерно половине украинских областей во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Тревогу объявили около 18:30. Воздушные силы также сообщили о скоростной цели в Харьковской области в направлении Днепропетровской области.

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В 18:59 угроза баллистики была отменена.

В 21:15 в столице и многих областях снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия с северо-востока.

Воздушные силы сообщали о скоростных целях из Курской области в Сумскую и Полтавскую области.