В Киеве и ряде областей снова тревога из-за угрозы баллистики
Воскресенье, 1 июня 2025, 21:24
В Киеве и примерно половине украинских областей во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Тревогу объявили около 18:30. Воздушные силы также сообщили о скоростной цели в Харьковской области в направлении Днепропетровской области.
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В 18:59 угроза баллистики была отменена.
В 21:15 в столице и многих областях снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия с северо-востока.
Воздушные силы сообщали о скоростных целях из Курской области в Сумскую и Полтавскую области.