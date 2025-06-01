Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей снова тревога из-за угрозы баллистики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 21:24
В Киеве и ряде областей снова тревога из-за угрозы баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 18:35, alerts.in.ua

В Киеве и примерно половине украинских областей во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Тревогу объявили около 18:30. Воздушные силы также сообщили о скоростной цели в Харьковской области в направлении Днепропетровской области.

Реклама:

В 18:59 угроза баллистики была отменена.

В 21:15 в столице и многих областях снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия с северо-востока.

Воздушные силы сообщали о скоростных целях из Курской области в Сумскую и Полтавскую области.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
теннисБезумный камбэк: Свитолина одолела 4 ракетку мира и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Все новости...
Последние новости
21:13
Зеленский об операции СБУ: Блестящий результат, войдет в учебники истории
20:54
обновленоРоссияне атаковали Запорожскую область: 4 погибших
20:53
Британец Саймон Йейтс стал победителем престижной веломногодневки Джиро д'Италия-2025
20:36
Несколько тысяч венгров протестовали против ограничений для СМИ и НУО
20:15
Глава МИД Норвегии прокомментировал удары по аэродромам РФ: Украина имеет полное право
19:56
На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ
19:49
теннисСвитолина в четвертьфинале сыграет против действующей чемпионки Ролан Гаррос
19:44
Air India готовит огромный заказ самолетов у Boeing и Airbus
19:12
ИсправленоAxios: Украина не предупреждала США о массированной атаке на российские аэродромы
19:11
Выборы президента в Польше: явка во втором туре предварительно превышает первый
Все новости...
Реклама:
Реклама: