Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 22:07
Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского
Рафал Тшасковский, фото NurPhoto via Getty Images

По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имеет кандидат от власти Рафал Тшасковский с 50,3% голосов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на предварительные данные экзит-пола Ipsos, подготовленного для телеканалов TVP, TVN и Polsat

Детали: Результаты экзит-пола обнародованы в 21:00 по польскому времени (22:00 по Киеву), когда закрылись участки для голосования.

Реклама:

По этим данным, первое место на выборах президента может получить кандидат от власти Рафал Тшасковский – действующий мэр Варшавы, которого выдвинула партия премьера Дональда Туска "Гражданская платформа". Экзит-полл прогнозирует, что он получит 50,3% голосов.

Его соперник, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, соответственно, получил 49,7% голосов.

Впрочем, разрыв между ними в этом опросе настолько мал, что не позволяет с уверенностью прогнозировать победу кого-либо из кандидатов.

РЕКЛАМА:

Стоит, однако, отметить, что в первом туре этот экзит-пол корректно спрогнозировал соотношение голосов, которые получили тогда Тшасковский и Навроцкий.

Польшавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского
обновленоЗеленский об операции СБУ: Использовано 117 дронов, "офис" был возле управления ФСБ
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
Все новости...
Польша
В Польше с 1 июня изменяются миграционные правила
Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев
Поляки считают, что Тшасковский будет лучше заботиться о Польше на международной арене
Последние новости
00:26
В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState
23:38
В России заявили, что Рубио выразил Лаврову соболезнования из-за подрывов на железной дороге
23:30
Во Франковском драмтеатре показали "Медею" Оксаны Дмитриевой. Рецензия
23:15
Неделя начнется с жары, местами пройдут дожди
22:47
Почти половина боев в воскресенье велась на Покровском направлении – Генштаб
22:26
10 распространенных форм наказания, которые навредят ребенку
22:25
Гибель военных в учебном лагере: Зеленский созвал совещание, обещает решения
22:07
Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского
21:59
Зеленский призвал не игнорировать тревоги: Россияне подготовили "Калибры"
21:51
формула-1Ферстаппен рискует быть дисквалифицированным на одну гонку из-за столкновения с Расселом
Все новости...
Реклама:
Реклама: