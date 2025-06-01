Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского

По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имеет кандидат от власти Рафал Тшасковский с 50,3% голосов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на предварительные данные экзит-пола Ipsos, подготовленного для телеканалов TVP, TVN и Polsat

Детали: Результаты экзит-пола обнародованы в 21:00 по польскому времени (22:00 по Киеву), когда закрылись участки для голосования.

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По этим данным, первое место на выборах президента может получить кандидат от власти Рафал Тшасковский – действующий мэр Варшавы, которого выдвинула партия премьера Дональда Туска "Гражданская платформа". Экзит-полл прогнозирует, что он получит 50,3% голосов.

Его соперник, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, соответственно, получил 49,7% голосов.

Впрочем, разрыв между ними в этом опросе настолько мал, что не позволяет с уверенностью прогнозировать победу кого-либо из кандидатов.

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Стоит, однако, отметить, что в первом туре этот экзит-пол корректно спрогнозировал соотношение голосов, которые получили тогда Тшасковский и Навроцкий.