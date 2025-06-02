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Великобритания хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерное оружие – СМИ

Олег Павлюк, Иван ДьяконовПонедельник, 2 июня 2025, 02:00
Великобритания хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерное оружие – СМИ
Истребитель F-35A Lightning. Фото: Getty Images

Правительство Великобритании ведет переговоры с Пентагоном о закупке американских стелс-истребителей F-35A, способных запускать тактическое ядерное оружие.

Источник: The Sunday Times, передает "Европейская правда"

Детали: По информации издания, британское правительство ведет "чрезвычайно деликатные переговоры" о приобретении носителей ядерного оружия.

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По словам собеседников издания, британский министр обороны Джон Гилли и нынешний председатель Генштаба Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин планируют приобрести у США истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеголовки.

После поддержки со стороны премьер-министра Кира Стармера британские представители провели первые переговоры с Пентагоном, пишет издание.

Его источники утверждают, что Великобритания пока отдает приоритет закупке стелс-истребителей F-35A Lightning компании Lockheed Martin, хотя, как считается, рассматриваются и другие типы самолетов.

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Эти самолеты имеют дальность полета 1400 км, что превышает дальность других модификаций F-35, и могут нести термоядерную гравитационную бомбу B61, которую, как ожидается, Великобритания будет использовать в рамках ядерного сдерживания НАТО.

F-35A Lightning должны будут стать вторым столпом ядерного сдерживания Великобритании (в дополнение к подводным лодкам) и могут быть использованы по сценарию, не предусматривающему тотальной ядерной войны, отмечает The Sunday Times.

Детали перевооружения британской армии, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет опубликован в понедельник, 2 июня.

130-страничный документ, среди прочего, будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия.

ядерное оружиеВеликобританияСШАистребители
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