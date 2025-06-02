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Россия ночью атаковала дронами и "Искандерами": ПВО обезвредила 52 БпЛА

Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 08:44
Россия ночью атаковала дронами и Искандерами: ПВО обезвредила 52 БпЛА
фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 2 июня российские захватчики атаковали Украину 80 ударными БпЛА, 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN и 1 крылатой ракетой Искандер-К.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Детали: Сообщается, что РФ атаковала 80 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; - 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 1 крылатой ракетой Искандер-К.

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Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Черниговщина, Донецкая область и Херсонщина.

По предварительным данным, по состоянию на 8.30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

 

ПВОбеспилотникиракетный удар
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