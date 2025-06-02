Переговоры в Стамбуле завершились: Украина передала РФ список депортированных детей

В турецком Стамбуле завершились переговоры между украинской и российской делегациями. Переговоры продолжались чуть больше часа. Украинская сторона передала список депортированных детей, которых Россия должна вернуть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и ТАСС

Детали: В целом переговоры между представителями Украины и России длились чуть больше часа. Им предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который присутствовал в переговорном зале.

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Завершение переговоров косвенно подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который написал в Telegram, что украинская сторона "официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть".

"Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях", – написал Ермак.

Напомним:

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