Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Переговоры в Стамбуле завершились: Украина передала РФ список депортированных детей

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 июня 2025, 16:24
Переговоры в Стамбуле завершились: Украина передала РФ список депортированных детей
фото: Getty Images

В турецком Стамбуле завершились переговоры между украинской и российской делегациями. Переговоры продолжались чуть больше часа. Украинская сторона передала список депортированных детей, которых Россия должна вернуть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и ТАСС

Детали: В целом переговоры между представителями Украины и России длились чуть больше часа. Им предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который присутствовал в переговорном зале.

Реклама:

Завершение переговоров косвенно подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который написал в Telegram, что украинская сторона "официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть".

"Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях", – написал Ермак.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
  • Ранее мы также сообщали, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.

Турцияроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Переговоры в Стамбуле: Украина и РФ согласовали обмен "всех на всех" двух категорий пленных
Нардепка "Слуги народа" Колесник сложил мандат
Микроменеджмент Генштаба и Сырского мешает эффективно управлять войсками – УП
фото Семья Портнова разжилась 6 квартирами в Дубае за почти 2 млн долларов – СМИ
В Верховной Раде прогнозируют, что выбор поляков в голосовании за президента усложнит путь Украины в ЕС
Зеленский: Не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам в Стамбуле
Все новости...
Турция
В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией
Зеленский: Не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам в Стамбуле
В Стамбуле Украина согласовала позиции с Германией, Италией и Британией перед переговорами с РФ
Последние новости
19:10
фотоРоссияне атаковали медицинскую машину в Херсоне: есть погибший и раненые
19:03
В российском "меморандуме" сохранились ультимативные требования к Украине – СМИ
19:01
МОН запустил платформу для записи на украиноведческий компонент для учеников за рубежом: о чем идет речь
18:47
16-летний украинский теннисист Белозерцев вышел в третий круг юниорского Ролан Гаррос
18:40
Книжный Арсенал собрал меньше посетителей, чем в прошлом году
18:38
Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%
18:35
В РФ заявили, что предложили Украине прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня
17:59
Украинские ученые открыли новый вид доисторического насекомого и назвали его в честь Небесной сотни
17:57
Нацбанк показал курс доллара и евро на 3 июня
17:54
футболОпределились главные претенденты на Золотой мяч-2025 после финала Лиги чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: