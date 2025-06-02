Переговоры в Стамбуле: Украина и РФ согласовали обмен "всех на всех" двух категорий пленных

По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова, который возглавляет делегацию Украины, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого

Детали: Умеров отметил, что Украина на встрече в понедельник впервые увидела предложения России о прекращении огня и завершении войны, а ответы на украинские предложения Москва так и не дала.

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"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", – отметил он.

Глава Минобороны одновременно сказал, что стороны в вопросе освобождения военнопленных договорились "сосредоточиться на конкретных категориях, а не на числах".

"Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, "всех на всех". Также мы договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат", – перечислил он.

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Представитель ГУР Вадим Скибицкий уточнил, что в Стамбуле удалось достичь договоренностей относительно конкретного механизма обмена:

"На сегодняшний день мы достигли нового прогресса - так называемая формула "всех на всех". Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на Родину, мы согласовали механизмы, определили предварительные сроки именно этого обмена".

По его словам необходимо будет сделать много верификаций, определить все категории, чтобы никого не потерять и не забыть.

Также Умеров подтвердил, что Украина передала России список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в РФ, и ожидает действий Москвы в этом направлении.

Другим пунктом повестки дня переговоров была организация встречи на уровне лидеров с возможным привлечением других лидеров, например президента США.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса", – добавил Умеров.

Напомним: