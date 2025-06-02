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СМИ: Мединский назвал требование Украины вернуть депортированных детей "шоу для европейских бабушек"

Анастасия ПроцПонедельник, 2 июня 2025, 17:39
СМИ: Мединский назвал требование Украины вернуть депортированных детей шоу для европейских бабушек
Мединский. фото: Getty Images

Глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле пренебрежительно отреагировал на требование Украины вернуть депортированных в Россию украинских детей. Он якобы назвал передачу списка детей "шоу для бездетных европейских бабушек".

Источник: журналист "The Economist" Оливер Кэррол в соцсети X, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.

Детали: По словам источника, когда украинская сторона передала россиянам список сотен депортированных детей, Мединский ответил:

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"Не устраивайте шоу для сентиментальных европейских бабушек, у которых нет собственных детей".

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Напомним:

  • 2 июня во время пернговоров в Стамбуле Украинская сторона передала список депортированных детей, которых Россия должна вернуть.
  • Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
  • Ранее мы также сообщали, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.

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