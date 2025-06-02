СМИ: Мединский назвал требование Украины вернуть депортированных детей "шоу для европейских бабушек"
Глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле пренебрежительно отреагировал на требование Украины вернуть депортированных в Россию украинских детей. Он якобы назвал передачу списка детей "шоу для бездетных европейских бабушек".
Источник: журналист "The Economist" Оливер Кэррол в соцсети X, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.
Детали: По словам источника, когда украинская сторона передала россиянам список сотен депортированных детей, Мединский ответил:
"Не устраивайте шоу для сентиментальных европейских бабушек, у которых нет собственных детей".
Ukrainian side passed on list of 100s of children deported to Russia. A source with knowledge of the exchanges says head of Russian delegation Vladimir Medinsky responded thus: “Don’t put on a show for bleeding-heart European old ladies with no children of their own" (2/3)— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 2, 2025
Напомним:
- 2 июня во время пернговоров в Стамбуле Украинская сторона передала список депортированных детей, которых Россия должна вернуть.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
- Ранее мы также сообщали, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.