Зеленский: Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге
Понедельник, 2 июня 2025, 20:56
Во время разговора с журналистами в Zoom президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Детали: Зеленский рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась ранее в понедельник.
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"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", – добавил он.
Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "об инфраструктуре".
Напомним:
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- Ранее стало известно, что из-за президента США Дональда Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.
- Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.