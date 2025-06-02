Зеленский: Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Во время разговора с журналистами в Zoom президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась ранее в понедельник.

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"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", – добавил он.

Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "об инфраструктуре".

Напомним: