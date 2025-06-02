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Зеленский прокомментировал идею россиян о "частичном" прекращении огня: "Идиоты"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 июня 2025, 21:04
Зеленский прокомментировал идею россиян о частичном прекращении огня: Идиоты
Зеленский. Фото - getty images

Президент Владимир Зеленский считает, что российское предложение о временном и ограниченном прекращении огня призвано оттянуть санкции со стороны США.

Источник: брифинг Зеленского, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Зеленский подверг критике предложение России о прекращении огня "на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя".

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"Я считаю, что идиоты, потому что, в принципе, ceasefire – для того, чтобы не было убитых", – добавил он.

По мнению президента, для России прекращение огня – "это вопрос просто небольшой паузы в войне".

"Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все-таки сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что "все-таки уже третий месяц идет с того момента, как США дали сигнал о полном прекращении огня, и мы их поддержали".

Как сообщалось, по итогам встречи 16 мая стороны смогли достичь договоренности о очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

В то же время стало известно об ультимативных требованиях, которые Россия выдвинула Украине для полного прекращения огня.

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